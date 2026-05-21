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La FDA américaine va organiser une réunion de son comité d'experts pour examiner le vaccin antigrippal de Moderna
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 17:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la réunion et le vaccin tout au long du texte)

La FDA américaine a annoncé jeudi qu'elleorganiseraitle mois prochain une réunion d'experts externes afin d'examiner le vaccin expérimental contre la grippe de Moderna MRNA.O .

Le vaccin contre la grippe saisonnière à base d'ARNm de Moderna est actuellement en cours d'examen par la Food and Drug Administration américaine après que l'agence a rejeté la demande initiale de la société. Une décision est attendue d'ici le 5 août.

En février, l'agence avait attisé les inquiétudes du secteur et des investisseurs après avoir rejeté la demande de Moderna , invoquant des préoccupations concernant la dose standard du vaccin antigrippal utilisée dans le groupe témoin.

Après s'être entretenue avec la société, l'agence a fait marche arrière et a accepté une demande modifiée, à condition que Moderna mène une étude supplémentaire chez les personnes âgées une fois le vaccin approuvé.

S'il est approuvé, le vaccin de Moderna serait le premier vaccin contre la grippe saisonnière aux États-Unis fabriqué à l'aide de la technologie ARNm, une plateforme vaccinale plus rapide que les méthodes conventionnelles.

Le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., est toutefois un critique de premier plan de la technologie ARNm, sur laquelle reposent le vaccin de Moderna et la plupart des autres vaccins contre la COVID-19.

Le vaccin antigrippal de Moderna s'est révélé plus efficace que les vaccins antigrippaux conventionnels lors d'un essai international de phase avancée mené auprès de plus de 40 000 adultes âgés de 50 ans et plus, ont rapporté des chercheurs au début du mois.

La réunion du comité consultatif est prévue le 18 juin, selon un avis publié au Journal officiel fédéral. Le Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la FDA conseille l'agence sur l'opportunité d'approuver les vaccins.

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