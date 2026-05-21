Nanobiotix lève 85 millions d'euros

La biotech française, spécialiste des approches thérapeutiques basées sur la physique pour le traitement du cancer, a annoncé ce matin la fixation des modalités définitives de son augmentation de capital par offre globale. L'opération lui permet de lever un produit brut total d'environ 85 millions d'euros (soit 98,6 millions de dollars), avant déduction des commissions et frais financiers.

L'opération, structurée pour cibler simultanément les marchés américain et européen, se compose de deux volets principaux : une offre aux Etats-Unis portant sur 225 373 American Depositary Shares (ADS), émises au prix de 38,98 USD par ADS (chaque ADS représentant une action ordinaire) et une offre internationale en Europe (hors Etats-Unis et Canada) réservée aux investisseurs qualifiés, comprenant 1 959 289 actions ordinaires ainsi que 345 099 bons de souscription d'actions pré-financés (pre-funded warrants ou PFW).

Une décote de près de 15% par rapport au cours moyen

Le prix d'émission a été fixé à 33,60 EUR par action ordinaire (et 33,57 EUR par bon PFW). Ce montant correspond exactement au prix de 38,98 USD de l'offre américaine, calculé sur la base d'un taux de change d'un euro pour 1,16 USD.

Afin d'attirer les investisseurs institutionnels, la direction de Nanobiotix a consenti une décote de 14,92% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action sur Euronext Paris lors des trois dernières séances de bourse (18, 19 et 20 mai 2026). Sur le montant global brut, 73,4 MEUR proviennent des actions et des ADS, tandis que 11,6 MEUR proviennent des instruments pré-financés (PFW).

Les fonds levés serviront entre 50 et 60% pour faire avancer le Nanonprimer et les autres plateformes. Entre 30 et 40% sont destinés à financer les besoins généraux de la société et moins de 10% pour soutenir le développement et l'avancement du JNJ-1900 (NBTXR3).