Les Bourses européennes prudentes après Nvidia

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes sont restées prudentes jeudi après l'annonce la veille des bénéfices élevés du fabricant de puces Nvidia qui marquent la fin de la saison des résultats et le retour aux réalités macro-économique.
Touchée par le recul de Stellantis et Airbus, la Bourse de Paris a reculé de 0,39%. La Bourse de Francfort a perdu 0,53%. Milan a terminé à l'équilibre (-0,03%) et Londres a gagné 0,11%.
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