La FDA américaine va organiser une réunion consultative pour examiner le test multicancéreux de Grail

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GRAL.O , société à l'origine du test "Galleri", a annoncé vendredi que la FDA américaine prévoyait d'organiser en septembre une réunion d'experts externes afin d'examiner son test de dépistage multicancéreux "Galleri".