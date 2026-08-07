La FDA américaine va organiser une réunion consultative pour examiner le test multicancéreux de Grail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
GRAL.O , société à l'origine du test "Galleri", a annoncé vendredi que la FDA américaine prévoyait d'organiser en septembre une réunion d'experts externes afin d'examiner son test de dépistage multicancéreux "Galleri".
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