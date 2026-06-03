La FDA américaine va examiner un outil basé sur l'IA pour prédire les lésions hépatiques liées aux médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments de la FDA américaine a annoncé mercredi avoir accepté une lettre d'intention concernant un outil de développement de médicaments basé sur l'intelligence artificielle, conçu pour aider à prédire les lésions hépatiques d'origine médicamenteuse.

Les lésions hépatiques d'origine médicamenteuse constituent une cause majeure d'échec des essais cliniques, et les méthodes actuelles ne permettent pas de prédire de manière fiable le risque pour l'homme. La Food and Drug Administration américaine a déclaré que cet outil pourrait potentiellement contribuer à améliorer les évaluations précoces de la sécurité, à réduire le recours aux essais sur les animaux et à favoriser la prise de décisions plus éclairées avant le début des essais sur l'homme.

Voici quelques détails:

* Cet outil, un modèle hépatique numérique basé sur l'IA, a été admis au sein du programme pilote « Innovative Science and Technology Approaches for New Drugs » (ISTAND) de l'agence.

* Ce modèle est conçu pour évaluer le risque de toxicité hépatique des nouveaux médicaments à petites molécules en comparant leurs structures chimiques à celles de médicaments existants dont les profils de sécurité sont connus.

* "Les nouvelles technologies se révèlent extrêmement prometteuses pour aider à améliorer et à rationaliser le développement des médicaments, avec pour objectif ultime d'améliorer les soins aux patients", a déclaré Michael Davis, directeur par intérim du CDER.

* Cette acceptation marque la première étape d’un processus de qualification en plusieurs phases qui permettrait aux fabricants de médicaments d’utiliser cet outil dans leurs demandes d’autorisation de mise sur le marché s’il est approuvé.

* Le programme de qualification des outils de développement de médicaments travaille avec les développeurs pour orienter les outils vers une utilisation spécifique, et une lettre d'intention constitue la première étape de soumission utilisée par la FDA pour déterminer si un outil sera accepté dans le programme.