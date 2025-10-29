 Aller au contenu principal
La FDA américaine suspend les deux essais cliniques d'Intellia sur les traitements par édition de gènes
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 22:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intellia Therapeutics NTLA.O a déclaré mercredi que la Food and Drug Administration (FDA) avait mis en suspens ses deux essais cliniques de phase avancée testant une thérapie expérimentale d'édition de gènes pour une maladie rare qui peut endommager le cœur et les nerfs.

