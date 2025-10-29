La FDA américaine suspend les deux essais cliniques d'Intellia sur les traitements par édition de gènes

Intellia Therapeutics NTLA.O a déclaré mercredi que la Food and Drug Administration (FDA) avait mis en suspens ses deux essais cliniques de phase avancée testant une thérapie expérimentale d'édition de gènes pour une maladie rare qui peut endommager le cœur et les nerfs.