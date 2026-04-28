La FDA américaine s'apprête à retirer l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament d'Amgen destiné au traitement d'une maladie rare ; le titre en hausse

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28 avril - ** L'action Amgen AMGN.O progresse de 1,1% à 343,98 dollars avant l'ouverture du marché

** Lundi soir, la FDA américaine a proposé de retirer l'autorisation de mise sur le marché du médicament Tavneos d'Amgen, destiné au traitement d'une maladie rare, après avoir conclu que son efficacité n'avait pas été prouvée

** L'agence a déclaré que de nouvelles informations montraient que la demande d'autorisation initiale contenait des données erronées ou omises

** La FDA a également signalé de graves problèmes de sécurité, notamment des cas de lésions hépatiques et des décès signalés liés au médicament

** Amgen a contesté la position de la FDA, affirmant que Tavneos restait sûr et efficace et qu'elle répondrait à l'agence

** Tavneos restera sur le marché à moins qu'Amgen ne le retire ou que le commissaire de la FDA n'ordonne son retrait, a déclaré la FDA.

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé d'environ 4% depuis le début de l'année