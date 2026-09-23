La FDA américaine prévoit des mesures pour accélérer les autorisations de mise sur le marché des cigarettes électroniques et des sachets de tabac, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) devrait annoncer dans les prochains jours une mesure visant à accélérer les autorisations relatives aux cigarettes électroniques et aux sachets de tabac, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
Selon cet article, la FDA devrait annoncer qu’elle réexaminera une règle de 2021 définissant les exigences applicables aux nouvelles demandes d’autorisation de produits du tabac.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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