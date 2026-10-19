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La FDA américaine prend des mesures pour modifier sa politique en matière de préparations à base de peptides (15 octobre)
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 16:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du paragraphe 7 de l'article du 15 octobre: le BPC-157 fait partie des peptides Wolverine)

La FDA américaine a soumis jeudi à la Maison Blanche, pour examen, une proposition de modification de la réglementation qui pourrait faciliter la préparation de certains peptides par les pharmacies.

La société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N avait précédemment annoncé son intention de proposer des peptides si la réglementation le permettait.

Des conseillers avaient recommandé à l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) d’assouplir les restrictions concernant six des sept peptides examinés en juillet, dont le très populaire BPC-157.

Les peptides — utilisés pour tout, de la douleur à la récupération musculaire en passant par la beauté — ont été mis en avant par des influenceurs sur les réseaux sociaux et par le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr. Il s’agit de médicaments constitués de courtes chaînes d’acides aminés, les mêmes éléments de base que le corps utilise pour fabriquer des protéines.

Ceux qui font l’objet de cet examen n’ont pas été approuvés par la FDA comme étant sûrs ou efficaces. Les pharmacies spécialisées dans la préparation magistrale sont autorisées à mélanger des ingrédients provenant de médicaments approuvés selon des dosages spécifiques et dans certaines circonstances.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux et la FDA ont soumis une "politique d’accès provisoire à la préparation magistrale utilisant certains peptides" à l’examen de la Maison Blanche, selon un document publié sur le site web du Bureau de la gestion et du budget. Ce document ne fournit aucun détail sur cette politique.

L’Associated Press, citant deux personnes proches du dossier, a indiqué que cette politique permettrait de fabriquer certains peptides populaires, notamment le BPC-157, qui fait partie des peptides "Wolverine". Bien qu’il ne soit pas approuvé par la FDA, son utilisation est en plein essor .

Hims & Hers et le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui chapeaute la FDA, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Un responsable de l’administration a refusé de s’exprimer.

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