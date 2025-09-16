La FDA américaine met en garde Hims & Hers contre des allégations trompeuses concernant des médicaments contre le diabète et la perte de poids

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a envoyé une lettre d'avertissement à la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N concernant ses versions composées de l'Ozempic, médicament contre le diabète de Novo Nordisk NOVOb.CO , et du Wegovy, traitement pour la perte de poids.