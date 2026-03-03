La FDA américaine met en garde 30 sociétés de télésanté contre des publicités trompeuses pour des médicaments composés destinés à la perte de poids

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails tout au long du document)

La Food and Drug Administration (FDA) a adressé des lettres d'avertissement à 30 sociétés de télésanté pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses sur des versions composées de médicaments populaires pour la perte de poids de type GLP-1, a annoncé l'agence mardi.

Elle a indiqué que certaines sociétés affirmaient que leurs produits composés étaient les mêmes que les médicaments GLP-1 approuvés et qu'elles cachaient également l'origine des produits en les marquant de leur propre nom de manière à donner l'impression qu'elles en étaient le fabricant.

Il s'agit du deuxième groupe de lettres de ce type, après les lettres d'avertissement que la FDA a envoyées en septembre à des entreprises qui fabriquent ou vendent des médicaments amaigrissants, notamment Eli Lilly LLY.N , Novo Nordisk NOVOb.CO et la société de télésanté Hims & Hers Health

HIMS.N , dans le cadre de l'ordonnance du président Donald Trump visant à sévir contre la publicité pour les médicaments.

"C'est une nouvelle ère d'application", a déclaré Marty Makary, commissaire de la FDA, dans un communiqué, avertissant que les entreprises ne devraient pas essayer de "contourner le processus d'approbation de la FDA en commercialisant en masse des médicaments composés."

Dans les dernières lettres, la FDA a déclaré que les sociétés de télésanté avaient fait des déclarations fausses ou trompeuses sur les produits composés de semaglutide et de tirzepatide sur leurs sites web, et que quelques-unes d'entre elles avaient également cité un troisième médicament, le liraglutide.

Le semaglutide est l'ingrédient actif du Wegovy et de l'Ozempic de Novo Nordisk, tandis que le tirzepatide est utilisé dans le Zepbound et le Mounjaro d'Eli Lilly. Le liraglutide est vendu par Novo Nordisk sous le nom de Saxenda.

Les entreprises ont reçu un délai de 15 jours ouvrables pour répondre par écrit et présenter les mesures à prendre pour corriger les infractions.

Hims & Hers a fait l'objet d'un examen minutieux après que la FDA a averti, en février, qu'elle pourrait prendre des mesures concernant la pilule amaigrissante composée à 49 dollars de la société. Le même mois, Novo Nordisk a aggravé le conflit en poursuivant la société en justice.

Selon la FDA, les médicaments composés sont des médicaments personnalisés fabriqués par un pharmacien ou un médecin agréé qui combine, mélange ou modifie les ingrédients d'un médicament pour répondre aux besoins d'un patient donné.