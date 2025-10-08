 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 734,99
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FDA américaine étend l'utilisation du Libtayo de Regeneron comme traitement d'appoint du cancer de la peau
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 22:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a autorisé mercredi l'immunothérapie Libtayo de Regeneron Pharmaceuticals REGN.O comme traitement d'appoint pour les patients atteints d'un cancer de la peau présentant un risque élevé de réapparition de la maladie après une intervention chirurgicale et une radiothérapie, a indiqué le fabricant de médicaments.

Libtayo est déjà approuvé aux États-Unis pour le cancer avancé de la peau, le carcinome basocellulaire, le cancer avancé du poumon non à petites cellules et le cancer du col de l'utérus.

Regeneron a déclaré que sa demande d'autorisation n'incluait pas le site de Catalent, façonnier , en tant que site de remplissage et de finition pour le médicament. En août, la FDA avait refusé d'approuver le traitement du cancer du sang de Regeneron, l'odronextamab, en invoquant son inspection du site.

Le site de Bloomington, dans l'Indiana, gère les étapes finales de la préparation et de l'emballage des médicaments Eylea HD et odronextamab de Regeneron. Le façonnier a été racheté par Novo Nordisk NOVOb.CO l'année dernière.

À la suite d'une inspection de l'usine en juin et juillet, la FDA a émis six observations détaillant une série de manquements dans la fabrication, y compris l'investigation inappropriée de contaminants - dont l'un a été identifié comme étant un poil de chat.

Regeneron a déclaré en août qu'il travaillait avec les autorités de réglementation pour résoudre les problèmes de fabrication sur le site, qui a retardé l'approbation d'autres médicaments, y compris le traitement de la faiblesse musculaire de Scholar Rock SRRK.O .

Libtayo a été autorisé mercredi en tant que traitement adjuvant pour les patients adultes atteints de carcinome épidermoïde cutané (CSCC) - la deuxième forme la plus courante de cancer de la peau.

L'autorisation se fonde sur un essai de phase avancée mené auprès de 415 patients, au cours duquel Libtayo a réduit le risque de récidive du cancer ou de décès de 68 % par rapport au placebo.

Valeurs associées

NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
REGENERON PHARMA
563,8600 USD NASDAQ -3,32%
SCHOLAR RCK HLDG
38,6900 USD NASDAQ -2,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street poursuit son ascension sans crainte
    information fournie par AFP 08.10.2025 22:45 

    La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi, continuant d'évoluer à des sommets malgré la paralysie budgétaire aux Etats-Unis et l'absence de nouvelles économiques, les investisseurs attendant avec impatience la publication des résultats d'entreprises. ... Lire la suite

  • Rassemblement à Tel-Aviv devant un mémorial pour les Israéliens tués durant et depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, le 7 octobre 2025 ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    Trump annonce une possible visite au Moyen-Orient, négociations sur une trêve à Gaza
    information fournie par AFP 08.10.2025 22:10 

    Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi une possible visite au Moyen-Orient en fin de semaine, à l'heure où des négociations se tiennent pour le quatrième jour consécutif en Egypte pour tenter de parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza. Le président ... Lire la suite

  • Un avion de la compagnie Delta atterrit à l'aéroport Ronald Reagan près de Washington, le 6 octobre 2025 ( AFP / Brendan Smialowski )
    Le trafic aérien aux Etats-Unis touché par le blocage budgétaire
    information fournie par AFP 08.10.2025 20:37 

    Des retards et annulations de vol allant crescendo sont redoutés aux Etats-Unis en raison du blocage budgétaire qui paralyse depuis une semaine une partie de l'Etat fédéral, alors que le Congrès n'est toujours pas parvenu mercredi à sortir de l'impasse. Le Sénat ... Lire la suite

  • Des manifestants protestent contre l'inculpation de l'ancien directeur du FBI, la police fédérale américaine, James Comey, devant le tribunal fédéral d'Alexandria, aux Etats-Unis, le 8 octobre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Inculpé sur instruction de Trump, l'ex-directeur du FBI Comey plaide non coupable
    information fournie par AFP 08.10.2025 20:17 

    L'ancien directeur du FBI James Comey, désigné par Donald Trump à son ministère de la Justice comme une cible prioritaire, a plaidé non coupable mercredi devant un tribunal fédéral des charges retenues contre lui. Donald Trump a maintes fois exprimé pendant sa ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank