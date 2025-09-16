La FDA américaine envoie des lettres d'avertissement à Lilly, Novo et Hims concernant la publicité pour les médicaments

(Ajout de détails, réponses des entreprises, mise à jour des actions) par Mrinalika Roy et Kamal Choudhury

La semaine dernière, la Food and Drug Administration américaine a envoyé des lettres d'avertissement à Eli Lilly LLY.N , Novo Nordisk NOVOb.CO et à la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N dans le cadre de l'ordonnance du président Donald Trump visant à sévir contre la publicité pour les médicaments.

Le site web de la FDA montre des dizaines de lettres émises le 9 septembre, dont beaucoup à des entreprises qui fabriquent ou vendent des médicaments amaigrissants, le jour où Trump a signé un décret sur la divulgation dans la publicité directe aux consommateurs des médicaments sur ordonnance. Ce décret demande à la FDA d'intensifier l'application des lois contre les publicités trompeuses.

Les lettres de la FDA à Lilly citent trois interviews dans les médias, y compris une émission spéciale d'Oprah Winfrey en 2024, où les représentants de l'entreprise ont parlé de Zepbound et de Mounjaro mais, selon les régulateurs, ont omis ou minimisé les avertissements de la boîte et d'autres risques graves pour la sécurité.

Novo Nordisk a reçu une lettre similaire à propos de la même émission d'Oprah, l'agence affirmant que le programme présentait les avantages de Wegovy et d'Ozempic tout en minimisant leurs risques. L'agence a également indiqué qu'elle n'avait pas soumis le matériel à l'examen.

Un porte-parole de Lilly a déclaré que la lettre de la FDA faisait référence à des interviews réalisées par des médias indépendants, sur lesquelles la société n'avait aucun contrôle éditorial et qu'elle ne les considérait pas comme des publicités.

Novo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En ce qui concerne Hims, le régulateur de la santé a déclaré qu'il avait examiné le site web de la société en août de cette année et qu'il avait trouvé des affirmations fausses ou trompeuses sur ses produits composés de semaglutide, l'ingrédient actif d'Ozempic et de Wegovy.

La semaine dernière, Marty Makary, commissaire de la FDA, a déclaré que les entreprises devaient présenter une vision équilibrée des médicaments et se conformer aux règles de publicité, notamment en énumérant tous les effets secondaires. Il a indiqué que la FDA enverrait une centaine d'avis de cessation et de désistement et des milliers de lettres à l'adresse .

Les actions de Hims ont chuté de plus de 7 % dans les échanges de l'après-midi. Les actions de Lilly ont augmenté de 2,6 %.

Le directeur général de Hims & Hers, Andrew Dudum, a déclaré dans un message sur X que les efforts de la FDA en matière de choix éclairés des patients correspondaient à la mission de l'entreprise, et que celle-ci continuerait à collaborer avec les autorités de réglementation pour garantir la sécurité de ses clients.

L'agence a demandé aux entreprises de répondre dans un délai de 15 jours ouvrables et a indiqué qu'elle pourrait engager une action en justice, y compris une saisie ou une injonction, si les violations ne sont pas corrigées.