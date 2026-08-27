La FDA américaine autorise le médicament de Roivant-Priovant destiné au traitement des maladies cutanées et musculaires

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La Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé jeudi avoir approuvé un traitement développé par Roivant ROIV.O et son partenaire Priovant Therapeutics pour une maladie rare, ce qui en fait le premier médicament oral destiné à cette affection touchant la peau et les muscles.

L'action Roivant a progressé de près de 3 % à 37,69 dollars en fin d'après-midi.

Commercialisé sous le nom de Lisraya, ce médicament a été approuvé pour le traitement de la dermatomyosite, une affection qui provoque des éruptions cutanées douloureuses et une faiblesse musculaire progressive et qui, si elle n’est pas traitée, peut gravement réduire la qualité de vie.

Les entreprises ont indiqué que le médicament avait amélioré à la fois les symptômes cutanés et musculaires lors d’un essai clinique de phase avancée, réduisant ou supprimant le recours aux stéroïdes, qui sont couramment utilisés mais peuvent entraîner des effets secondaires à long terme.

Selon les Instituts nationaux de la santé, la dermatomyosite touche moins de 5 000 personnes aux États-Unis.