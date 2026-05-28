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La FDA américaine autorise le médicament d'AbbVie contre un cancer du sang rare
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 01:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction visant à préciser le nombre total de patients participant à l'étude au paragraphe 10)

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé mercredi le médicament ABBV.N d'AbbVie pour le traitement du néoplasme des cellules dendritiques plasmacytoïdes blastiques (BPDCN), un type très rare de cancer du sang.

L'action d'AbbVie a progressé de plus de 1 % dans l'après-midi.

Cette autorisation offre une nouvelle option thérapeutique dans un contexte où les choix sont limités, en particulier pour les patients dont la maladie est réapparue ou qui n'ont pas répondu à un traitement antérieur.

Le médicament, le pivekimab sunirine-pvzy, est administré par voie intraveineuse une fois toutes les trois semaines.

La FDA a indiqué que le médicament comporte une mise en garde encadrée concernant des problèmes hépatiques graves, notamment une affection entraînant une obstruction de la circulation sanguine dans le foie.

L'agence a également signalé des risques tels que des réactions pendant la perfusion et une accumulation de liquide dans l'organisme.

La BPDCN est un cancer rare et agressif qui prend naissance dans certaines cellules immunitaires et peut se propager à la peau, à la moelle osseuse et au sang.

Les patients disposent souvent d'options thérapeutiques limitées, en particulier si la maladie réapparaît après le traitement.

Le pivekimab sunirine-pvzy d'AbbVie cible une protéine appelée CD123, couramment présente sur ces cellules cancéreuses, et leur administre directement un agent anticancéreux.

Dans une étude portant sur un total de 84 patients, 23 des 33 patients n'ayant jamais été traités auparavant ont vu leur cancer disparaître, tandis que 8 des 51 patients dont la maladie était réapparue ou qui n'avaient pas répondu à un traitement antérieur ont obtenu des résultats similaires.

Les patients ayant répondu au traitement sont restés en rémission pendant plusieurs mois, la durée médiane de la réponse étant d'environ neuf mois dans les deux groupes, a indiqué la FDA.

Le médicament a fait l'objet d'un examen prioritaire par la FDA et a reçu les désignations de « médicament innovant » et de « médicament orphelin », des programmes visant à accélérer le développement de traitements pour des affections graves pour lesquelles les options sont limitées.

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