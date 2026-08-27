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La FDA américaine autorise le médicament contre les maladies de la peau développé par Roivant-Priovant
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 21:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé jeudi avoir approuvé un traitement développé par Roivant ROIV.O et son partenaire Priovant Therapeutics contre la dermatomyosite, ce qui en fait le premier médicament oral destiné à traiter cette maladie de la peau.

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