La FDA américaine autorise le médicament contre les maladies de la peau développé par Roivant-Priovant

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé jeudi avoir approuvé un traitement développé par Roivant ROIV.O et son partenaire Priovant Therapeutics contre la dermatomyosite, ce qui en fait le premier médicament oral destiné à traiter cette maladie de la peau.