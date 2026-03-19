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La FDA américaine approuve une dose plus élevée de Wegovy de Novo
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré jeudi que la Food and Drug Administration américaine avait approuvé une dose plus élevée de son médicament vedette contre l'obésité Wegovy pour réduire l'excès de poids corporel et maintenir la réduction de poids à long terme.

La dose de 7,2 milligrammes de Wegovy a reçu un bon d'examen prioritaire pour accélérer le temps d'examen, marquant la première approbation d'un traitement GLP-1 dans le cadre du programme national de bons d'examen prioritaire du commissaire.

L'approbation est basée sur des résultats qui ont montré que les patients qui ont reçu la dose de 7,2 mg une fois par semaine ont enregistré une perte de poids de 20,7 % en moyenne et qu'environ une personne sur trois a enregistré une perte de poids de 25 % ou plus.

Novo Nordisk prévoit de lancer la dose plus élevée de Wegovy dans un stylo à dose unique aux États-Unis en avril.

La dose plus élevée est déjà approuvée au Royaume-Uni pour être administrée en trois injections séparées.

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