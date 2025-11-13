La FDA américaine approuve le traitement du cancer du sang de Kura-Kyowa

La Food and Drug Administration américaine a approuvé jeudi le médicament de Kura Oncology

KURA.O et de son partenaire japonais Kyowa Kirin 4151.T pour traiter une forme rare de cancer du sang qui est réapparu ou a cessé de répondre au traitement.

L'autorisation offre un nouvel espoir aux patients atteints d'une forme particulièrement agressive de cancer du sang qui ont épuisé toutes les autres options thérapeutiques.

La pilule à prise unique quotidienne, qui sera vendue sous le nom de Komzifti, est la première thérapie approuvée pour les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë présentant une mutation NPM1, un changement génétique que l'on retrouve dans environ 30 % des cas.

La leucémie myéloïde aiguë est un cancer du sang agressif qui affecte la moelle osseuse et le sang.

L'autorisation s'appuie sur une étude menée auprès de 112 patients, dans laquelle environ 21 % d'entre eux ont obtenu une rémission complète ou quasi-complète, avec des réponses d'une durée médiane de cinq mois. Certains patients sont également devenus indépendants des transfusions sanguines pendant le traitement.

La dose recommandée est de 600 milligrammes pris une fois par jour jusqu'à ce que la maladie s'aggrave ou que les effets secondaires deviennent inacceptables, a déclaré l'agence.

Le traitement sera assorti d'avertissements concernant les risques tels que le syndrome de différenciation, les modifications du rythme cardiaque et les effets néfastes potentiels sur les enfants à naître.

Komzift est le premier inhibiteur de la ménine, une protéine qui joue un rôle dans la croissance des cellules cancéreuses, à recevoir l'approbation complète de la FDA pour cette indication.

Les actions de la société californienne Kura étaient en hausse d'environ 1 % dans la matinée.