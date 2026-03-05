 Aller au contenu principal
La FDA américaine approuve le médicament de JNJ contre le cancer du sang
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 20:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé jeudi le traitement de Johnson & Johnson JNJ.N contre un type de cancer du sang, ce qui en fait le troisième médicament autorisé dans le cadre du nouveau programme d'examen rapide de l'agence.

Le régulateur de la santé a approuvé l'utilisation de Tecvayli en association avec Darzalex chez les patients atteints de myélome qui ont reçu au moins une ligne de traitement antérieure.

