La FDA américaine approuve le médicament de Cytokinetics contre les maladies cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament de Cytokinetics CYTK.O pour le traitement d'une maladie cardiaque rare, a déclaré la société vendredi.

Ce médicament très surveillé, commercialisé sous le nom de Myqorzo, a été approuvé pour les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive, une maladie dans laquelle le muscle cardiaque devient anormalement épais, limitant le pompage du cœur et provoquant des symptômes tels que l'essoufflement, des douleurs thoraciques et des vertiges.

La société a indiqué que Myqorzo devrait être disponible aux États-Unis dans la deuxième quinzaine de janvier.