La FDA américaine approuve le médicament d'Omeros pour traiter une complication dangereuse liée à la transplantation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Informations complémentaires sur la maladie et le médicament)

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament d'Omeros OMER.O pour une complication dangereuse liée à la transplantation chez les adultes et les enfants de deux ans et plus, marquant le premier traitement à être autorisé pour cette pathologie, a déclaré la société mercredi.

Le médicament, appelé Yartemlea, est utilisé pour traiter une maladie connue sous le nom de microangiopathie thrombotique associée à la transplantation (TA-TMA), une complication grave qui peut se développer après des greffes de cellules souches, en particulier celles qui utilisent des cellules saines provenant d'un donneur.

La maladie est due à des vaisseaux sanguins endommagés pendant ou après une greffe de cellules souches, en raison d'un système immunitaire hyperactif qui provoque une inflammation. Cela entraîne la formation de minuscules caillots sanguins qui peuvent endommager des organes tels que les reins, entraînant parfois des problèmes potentiellement mortels.

Un essai sur 28 patients a montré que le médicament, connu sous le nom chimique de narsoplimab-wuug, a amélioré la survie de 61 % des patients atteints de TA-TMA à haut risque qui l'ont reçu en traitement de première intention.

La FDA avait initialement refusé d'approuver le médicament en 2021, déclarant qu'elle ne pouvait pas déterminer un effet de traitement clair et qu'elle demandait des données supplémentaires pour soutenir l'approbation.

Une greffe de cellules souches remplace les cellules sanguines endommagées ou malades par des cellules saines provenant du patient ou d'un donneur, aidant ainsi le corps à générer de nouvelles cellules - ce qui est vital pour traiter les maladies et permettre une réponse immunitaire robuste.

Yartemlea, un anticorps monoclonal, agit en bloquant la protéine MASP-2 qui joue un rôle clé dans le système immunitaire.

Le Soliris d'AstraZeneca AZN.L , qui est approuvé pour le syndrome hémolytique et urémique atypique, un autre type de microangiopathie thrombotique, est utilisé sans indication pour traiter la TA-TMA.

Omeros prévoit que le traitement sera disponible sur le marché d'ici janvier 2026. L'entreprise n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le prix de Yartemlea.

L'entreprise attend une décision de l'autorité européenne de régulation des médicaments à la mi-2026.