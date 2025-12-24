 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA américaine approuve le médicament d'Omeros pour traiter une complication dangereuse liée à la transplantation
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Informations complémentaires sur la maladie et le médicament)

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament d'Omeros OMER.O pour une complication dangereuse liée à la transplantation chez les adultes et les enfants de deux ans et plus, marquant le premier traitement à être autorisé pour cette pathologie, a déclaré la société mercredi.

Le médicament, appelé Yartemlea, est utilisé pour traiter une maladie connue sous le nom de microangiopathie thrombotique associée à la transplantation (TA-TMA), une complication grave qui peut se développer après des greffes de cellules souches, en particulier celles qui utilisent des cellules saines provenant d'un donneur.

La maladie est due à des vaisseaux sanguins endommagés pendant ou après une greffe de cellules souches, en raison d'un système immunitaire hyperactif qui provoque une inflammation. Cela entraîne la formation de minuscules caillots sanguins qui peuvent endommager des organes tels que les reins, entraînant parfois des problèmes potentiellement mortels.

Un essai sur 28 patients a montré que le médicament, connu sous le nom chimique de narsoplimab-wuug, a amélioré la survie de 61 % des patients atteints de TA-TMA à haut risque qui l'ont reçu en traitement de première intention.

La FDA avait initialement refusé d'approuver le médicament en 2021, déclarant qu'elle ne pouvait pas déterminer un effet de traitement clair et qu'elle demandait des données supplémentaires pour soutenir l'approbation.

Une greffe de cellules souches remplace les cellules sanguines endommagées ou malades par des cellules saines provenant du patient ou d'un donneur, aidant ainsi le corps à générer de nouvelles cellules - ce qui est vital pour traiter les maladies et permettre une réponse immunitaire robuste.

Yartemlea, un anticorps monoclonal, agit en bloquant la protéine MASP-2 qui joue un rôle clé dans le système immunitaire.

Le Soliris d'AstraZeneca AZN.L , qui est approuvé pour le syndrome hémolytique et urémique atypique, un autre type de microangiopathie thrombotique, est utilisé sans indication pour traiter la TA-TMA.

Omeros prévoit que le traitement sera disponible sur le marché d'ici janvier 2026. L'entreprise n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le prix de Yartemlea.

L'entreprise attend une décision de l'autorité européenne de régulation des médicaments à la mi-2026.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
13 671,000 GBX LSE -0,47%
OMEROS
8,7500 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un arbre de Noël devant la Bourse de New York, le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street stable avant Noël
    information fournie par AFP 24.12.2025 16:16 

    La Bourse de New York évolue sans grand dynamisme mercredi, à l'entame d'une séance écourtée de plusieurs heures à la veille de Noël, où une faible participation est attendue chez les investisseurs. Vers 15H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,24%, l'indice Nasdaq cédait ... Lire la suite

  • Thierry Breton, alors commissaire européen au marché intérieur, lors d'une conférence de presse sur les enquêtes menées par l'UE sur Apple, Google et Meta en vertu de la nouvelle loi numérique, le 25 mars 2024 à Bruxelles ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Thierry Breton, l'ancien commissaire européen devenu paria aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 24.12.2025 16:14 

    Forte tête, Thierry Breton s'était imposé comme une figure centrale de l'ancienne équipe de la Commission européenne avec son combat en faveur de la régulation des géants de la tech, qui lui vaut aujourd'hui une interdiction de séjour aux Etats-Unis. Le Français, ... Lire la suite

  • Opérations de recherche et de sauvetage sur le site du crash d'un avion à destination de la Libye, transportant le chef d'état-major libyen, le général Mohamed Al-Haddad, retrouvé à 2 kilomètres au sud du village de Kesikkavak, près d'Ankara, le 24 décembre 2025 en Turquie ( AFP / ADEM ALTAN )
    Turquie: la boîte noire de l'avion libyen accidenté retrouvée
    information fournie par AFP 24.12.2025 16:05 

    La boîte noire de l'avion qui s'est écrasé mardi soir près d'Ankara, tuant tous ses passagers dont le chef d'état-major libyen et ses conseillers, a été retrouvée, a annoncé mercredi le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya. "L'enregistreur vocal et la boite ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street entame sans changement une séance raccourcie avant Noël
    information fournie par Reuters 24.12.2025 15:48 

    La Bourse de New York avance sans direction mercredi à l'ouverture d'une séance raccourcie à la veille de Noël tandis que les investisseurs attendent de voir si les actions peuvent prolonger leurs gains records lors de cette ‍période traditionnellement faste pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank