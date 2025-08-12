La FDA américaine approuve le médicament d'Insmed contre les maladies pulmonaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige le jour de mercredi à mardi)
La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament oral d'Insmed INSM.O pour un type de maladie pulmonaire, a déclaré la société mardi, ce qui en fait le premier traitement pour cette maladie chronique.
