La FDA américaine approuve le comprimé combiné à prise unique quotidienne de Gilead pour le traitement du VIH

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les tarifs au paragraphe 3, des détails sur le traitement aux paragraphes 6 et 9, le commentaire du médecin au paragraphe 8, la réponse de l'entreprise au paragraphe 10 et le contexte au paragraphe 11) par Sneha S K et Kunal Das

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé le comprimé combiné oral à prise unique quotidienne de Gilead Sciences GILD.O , destiné au traitement des adultes dont l’infection par le VIH a déjà été réduite à des niveaux très bas, a annoncé jeudi l’entreprise.

Ce médicament, commercialisé sous le nom de Bixlenvo, associe deux médicaments anti-VIH de Gilead: le bictegravir et le lenacapavir.

Le coût d’acquisition en gros d’un traitement de 30 jours de Bixlenvo s’élève à 4.595 dollars, a indiqué un porte-parole de Gilead à Reuters.

Le bictegravir, composant clé du traitement à succès Biktarvy, est un médicament anti-VIH largement recommandé qui présente une barrière élevée à la résistance.

Le lénacapavir, commercialisé sous le nom de Sunlenca pour le traitement du VIH et sous celui de Yeztugo pour la prévention du VIH, est un inhibiteur de la capside qui cible l’enveloppe protectrice du virus afin d’empêcher sa multiplication.

Les patients doivent prendre une dose initiale de Sunlenca pendant deux jours, avant de prendre Bixlenvo une fois par jour. Gilead prévoit que le Bixlenvo sera disponible dans les jours suivant son autorisation.

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) attaque le système immunitaire de l'organisme. Sans traitement, il peut entraîner le sida. Il n'existe actuellement aucun remède efficace.

"Le principal avantage de cette association est qu’elle offre potentiellement une option plus simple, en termes de nombre de comprimés à prendre, aux patients qui suivent actuellement des schémas thérapeutiques plus complexes en raison d’antécédents de résistance virale", a déclaré Monika Shah, spécialiste des maladies infectieuses au Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Cette autorisation repose sur deux études de phase avancée dans lesquelles Bixlenvo s’est révélé aussi efficace que des traitements complexes à plusieurs comprimés ou que le Biktarvy pour maintenir la charge virale à un niveau indétectable après 48 semaines.

Bixlenvo s’inscrit dans la stratégie pluriannuelle de Gilead visant à élargir son portefeuille de traitements contre le VIH, fondée sur le lenacapavir, a déclaré à Reuters Jared Baeten, responsable du développement clinique en virologie au sein de l’entreprise. Environ 5 % des personnes vivant avec le VIH aux États-Unis suivent des traitements complexes impliquant la prise de plus d’un comprimé par jour, a précisé Baeten.

Cette association fait son entrée sur un marché très concurrentiel du traitement du VIH, où figure notamment Idvynso de Merck MRK.N , un comprimé associant deux principes actifs à prise unique quotidienne, approuvé en avril pour certains adultes dont le VIH-1 est déjà sous contrôle.