La FDA américaine approuve la thérapie d'Eli Lilly contre le cancer du sein métastatique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi que la Food and Drug Administration américaine avait approuvé sa thérapie pour le traitement du cancer du sein métastatique chez les patientes dont la maladie a progressé après au moins une ligne de traitement endocrinien.