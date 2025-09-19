La FDA américaine approuve la nouvelle version injectable de Keytruda de Merck

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé une nouvelle formulation du traitement anticancéreux à succès Keytruda de Merck MRK.N qui peut être administrée sous la peau, offrant ainsi une option plus pratique pour l'immunothérapie anticancéreuse largement utilisée.
