La FDA américaine approuve la nouvelle thérapie oculaire de Glaukos

La Food and Drug Administration américaine a approuvé un nouveau traitement oculaire de Glaukos Corp GKOS.N , offrant aux patients une option moins douloureuse et plus pratique pour traiter une maladie progressive qui peut gravement affecter la vision, a déclaré la société lundi.