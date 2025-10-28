La FDA américaine adresse une lettre d'avertissement à Philips concernant trois sites de production de dispositifs médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a adressé une lettre d'avertissement à Philips PHG.AS après que des inspections menées dans trois de ses usines de fabrication d'appareils médicaux ont révélé qu'elles n'avaient pas respecté les normes de fabrication requises, selon une mise à jour publiée mardi sur le site Web de l'agence.