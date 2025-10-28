 Aller au contenu principal
La FDA américaine adresse une lettre d'avertissement à Philips concernant trois sites de production de dispositifs médicaux
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a adressé une lettre d'avertissement à Philips PHG.AS après que des inspections menées dans trois de ses usines de fabrication d'appareils médicaux ont révélé qu'elles n'avaient pas respecté les normes de fabrication requises, selon une mise à jour publiée mardi sur le site Web de l'agence.

Valeurs associées

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
23,8000 EUR Euronext Amsterdam -4,23%
