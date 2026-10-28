 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA adresse un avertissement à Amgen concernant une vidéo promotionnelle sur un médicament anticancéreux
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 10:54

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un communiqué de l'entreprise)

La FDA américaine a averti Amgen

AMGN.O qu’une vidéo promotionnelle concernant son médicament contre le cancer colorectal était trompeuse, car elle mettait en avant ses avantages sans mentionner de manière adéquate les risques graves pour la sécurité et les contre-indications pour les patients, selon une mise à jour publiée mardi sur le site web de l’agence.

Voici quelques détails:

* Dans une lettre d’avertissement datée du 12 août, la FDA a indiqué que la vidéo présentait le médicament Vectibix comme une option pour les adultes atteints d’un type de cancer colorectal avancé et soulignait que les perfusions pouvaient durer 60 minutes ou moins et ne nécessitaient pas de prémédication

* L’autorité de régulation a indiqué que la vidéo ne contenait aucune information sur les risques, alors que le Vectibix comporte une mise en garde encadrée concernant des réactions cutanées graves

* Le médicament peut également provoquer des réactions à la perfusion potentiellement mortelles, des maladies pulmonaires, une insuffisance rénale et d’autres effets indésirables graves, a précisé la FDA

* L'autorité de régulation a indiqué que la vidéo omettait de préciser quels types de patients pouvaient utiliser le Vectibix, notamment les restrictions liées aux tests tumoraux

* "En omettant de communiquer de manière adéquate l’indication complète de Vectibix et les restrictions d’utilisation associées à ce médicament, la vidéo donne une impression trompeuse quant à l’indication et à l’utilisation approuvées par la FDA", a déclaré la FDA

* L'autorité de régulation a demandé à Amgen de cesser d'utiliser tout support promotionnel trompeur, de soumettre une réponse écrite dans un délai de 15 jours ouvrés et de proposer des mesures de communication correctives à l'intention du public visé par la vidéo

* "Un fichier vidéo erroné destiné à une publicité pour le Vectibix a été transmis par inadvertance à la FDA; il ne contenait pas les informations requises sur les risques, mais ce fichier n’a jamais été diffusé publiquement", a déclaré un porte-parole de la société

* Le porte-parole d’Amgen a ajouté que la publicité pour Vectibix qui avait été diffusée publiquement comprenait les informations de sécurité importantes appropriées, et que la société avait transmis le fichier correct à la FDA.

Valeurs associées

AMGEN
447,9500 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en petite hausse, attend la décision de la Fed
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:36 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, avant la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) et dans l'attente des résultats des géants Alphabet (Google) et Microsoft après la clôture. Dans les premiers échanges, le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.10.2026 14:32 

    (Actualisé avec contrats à terme, secteur des réseaux sociaux, GE Vernova, Apple et Etsy) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones .DJI et en hausse ... Lire la suite

  • Le patron de la Fed, Kevin Warsh, donne une conférence de presse, le 16 septembre 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )
    Taux directeurs : la Fed tentée par l'abstention avant les élections de mi-mandat aux États-Unis
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:27 

    Le monde économique s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) opte pour un statu quo sur les taux directeurs mercredi, à quelques jours d'élections aux États-Unis largement centrées sur l'inflation que l'institution est chargée de combattre. Le deuxième ... Lire la suite

  • RussLe président russe Vladimir Poutine lors du forum économique et humanitaire Russie-Afrique à Moscou, le 28 octobre 2026 ( POOL / Igor IVANKO )
    La Russie réunit des dirigeants africains pour renforcer les liens
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:25 

    La Russie accueille à partir de mercredi une vingtaine de dirigeants d'Afrique pour un sommet visant à renforcer ses liens avec ce continent présenté par le Kremlin comme un "allié naturel". A l'occasion de ce troisième sommet Russie-Afrique, organisé mercredi ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 905,55 +0,23%
GENFIT
11,14 +5,29%
STELLANTIS
4,1535 +11,88%
Pétrole Brent
115,35 +1,01%
WORLDLINE
11,218 +9,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank