La FDA accorde le statut 'fast track' à un candidat de Merck dans l'Alzheimer
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 14:26
Le processus de désignation 'fast track' vise à faciliter le développement et à accélérer l'examen des médicaments destinés à traiter des affections graves et à répondre à des besoins médicaux non satisfaits.
La FDA a créé ce processus, couvre un large éventail de maladies graves., afin d'aider à mettre à disposition des patients de nouveaux médicaments importants plus rapidement.
Cette annonce intervient alors que le groupe pharmaceutique américain prévoit de présenter aujourd'hui, à l'occasion de la conférence 'Clinical Trials on Alzheimer's Disease' (CTAD) de San Diego, des premières données de phase 1 sur le MK-2214, un candidat développé avec Teijin Pharma, qui cible l'accumulation et l'agrégation anormale de la protéine tau dans le cerveau.
Ces résultats doivent permettre d'alimenter l'étude clinique de phase 2 actuellement en cours pour le MK-2214.
Le groupe compte également dévoiler mercredi les premières conclusions d'une étude de phase 1 consacré au MK-1167, un modulateur allostérique positif oral du récepteur nicotinique ?7 à l'acétylcholinean qui fait lui aussi l'objet d'une étude de phase 2 à l'heure actuelle.
Valeurs associées
|117,3000 EUR
|XETRA
|+1,12%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Les immatriculations de Tesla ont chuté de 40 à 60 % en France, en Suède, au Danemark ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme ; Nvidia, Goldman Sachs, Eli Lilly) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,46% pour le Dow Jones .DJI , de 0,75% pour le Standard ... Lire la suite
-
Fin des moteurs thermiques en 2035 : l'idée d'un report de l'échéance européenne fait son chemin parmi les syndicats de Stellantis
Le calendrier défendu par la Commission européenne suscite l'inquiétude de nombreux grands constructeurs européens, allemands en tête. Trois syndicats de Stellantis ont estimé lundi 1er décembre qu'un report ou un ajustement de l'interdiction des ventes de véhicules ... Lire la suite
-
Trente-neuf des 100 principaux fournisseurs d'armes sont américains, parmi eux les trois premiers : Lockheed Martin, RTX et Northrop Grumman. Les tensions internationales, notamment les conflits en Ukraine et à Gaza ont permis au 100 plus grands fabricants d'armes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer