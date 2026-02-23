La FDA accepte le dossier NDA pour Olanzapine LAI (Medincell)
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 08:02
L'Olanzapine LAI est une injection sous-cutanée expérimentale, mensuelle, à libération prolongée, de deuxième génération, d'olanzapine, un antipsychotique atypique. Elle n'est actuellement approuvée par aucune autorité réglementaire, pour quelque usage que ce soit.
"L'Olanzapine LAI est conçue pour favoriser l'observance dans la vie réelle et améliorer la stabilité clinique ; avec pour objectif de répondre à un besoin thérapeutique majeur pour les personnes atteintes de schizophrénie", précise la société biopharmaceutique.
Cette demande NDA, déposée par son partenaire Teva, repose sur les résultats de l'essai SOLARIS de phase III, y compris les résultats à 56 semaines évaluant son efficacité, son innocuité et sa tolérance chez des participants âgés de 18 à 64 ans atteints de schizophrénie.
Si elle est approuvée après l'examen du dossier par la FDA, l'Olanzapine LAI pourrait contribuer à répondre à un besoin médical important encore non satisfait dans le traitement de la schizophrénie, en comblant l'absence de formulations viables d'olanzapine à action prolongée.
Valeurs associées
|24,5400 EUR
|Euronext Paris
|+2,76%
A lire aussi
-
Les principales Bourses européennes sont dans le rouge lundi en début de séance, le président américain Donald Trump ayant annoncé une surtaxe mondiale de 15% sur les importations en réponse à la décision de la Cour suprême d'annuler ses droits de douane dits ... Lire la suite
-
Le procureur de Bobigny Eric Mathais enjoint la famille du nourrisson de six semaines enlevé jeudi par ses parents à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) avant d'être déposé dans un hôpital de Lille, à remettre les deux enfants encore recherchés aux autorités, ... Lire la suite
-
* ICADE ICAD.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 25 euros contre 30 euros. * PERNOD RICARD PERP.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver". ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo CALL Société Générale K48FS portant sur le titre adidas AG à 8.28 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé à 7.14 EUR, soit un gain de +15.96%. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer