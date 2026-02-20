La FCC veut que les réseaux diffusent volontairement des "contenus patriotiques et pro-américains" à l'occasion de l'anniversaire des États-Unis

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a appelé vendredi les radiodiffuseurs américains à diffuser volontairement un "contenu patriotique et pro-américain" en l'honneur du 250e anniversaire de la fondation des États-Unis.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que les radiodiffuseurs pouvaient choisir de participer en diffusant des messages d'intérêt public non partisans, de courtes séquences ou des émissions spéciales complètes promouvant l'éducation civique et l'histoire américaine, en commençant chaque jour de diffusion par la "bannière étoilée" ou le serment d'allégeance, ou en diffusant de la musique des plus grands compositeurs américains, tels que John Philip Sousa, Aaron Copland, Duke Ellington, ou George Gershwin. Cette annonce intervient alors que la FCC, dirigée par Trump, s'est heurtée à plusieurs reprises aux réseaux de radiodiffusion.