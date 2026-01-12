La FCC révise les règles de déverrouillage des téléphones Verizon après d'importants problèmes de fraude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des déclarations de Verizon et du président de la FCC, et plus de détails sur la fraude dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) a révisé une règle de longue date qui obligeait Verizon Communications VZ.N à déverrouiller ses téléphones portables 60 jours après leur activation, ce qui, selon elle, coûtait à l'entreprise de télécommunications des centaines de millions de dollars par an en raison de la fraude. La FCC a déclaré que cette mesure "comble une lacune que les réseaux criminels sophistiqués et les contrevenants ordinaires ont exploitée pour se livrer à des activités illicites." Elle a ajouté que les combinés déverrouillés de Verizon sont souvent volés et revendus à des prix élevés sur le dark web, notamment dans des pays comme la Russie, la Chine et Cuba.

Verizon, qui a demandé cette modification l'année dernière, a déclaré à la FCC que la fraude et le trafic d'appareils constituaient un problème important et croissant, "organisé à l'échelle mondiale par des réseaux criminels connectés".

Verizon a déclaré à la FCC que ce problème avait abouti à la perte d'environ 784 703 appareils à cause de la fraude dans les offres prépayées et postpayées en 2023, ce qui lui a coûté des centaines de millions de dollars.

Les opérateurs de téléphonie mobile s'engageaient auparavant à déverrouiller les téléphones mobiles postpayés, également appelés combinés, après leur paiement intégral, et les téléphones prépayés au plus tard un an après leur activation initiale, a déclaré la FCC.

La FCC a déclaré que Verizon était le seul grand fournisseur à qui elle exigeait de déverrouiller ses téléphones portables 60 jours après l'activation, ce qui est plus tôt que la pratique habituelle du secteur. Verizon a déclaré avoir "constaté un pic de fraude d'environ 55 % après que TracFone est passé de sa politique antérieure de verrouillage d'un an au verrouillage de 60 jours de Verizon", comme condition à l'approbation de la transaction par la FCC.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que des réseaux criminels sophistiqués avaient exploité les politiques de déverrouillage des téléphones portables de la FCC pour commettre des actes criminels, notamment le trafic de drogue et la traite des êtres humains.