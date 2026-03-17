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Visage des opérations anti-immigration de Trump, le policier Greg Bovino part à la retraite
information fournie par AFP 17/03/2026 à 16:38

Gregory Bovino le 21 janvier 2026 à Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Gregory Bovino le 21 janvier 2026 à Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Il était devenu le symbole des opérations anti-immigration particulièrement agressives ordonnées par Donald Trump: Greg Bovino, haut responsable de la police aux frontières, va prendre sa retraite dans les prochaines semaines, a-t-il annoncé lundi au New York Times.

Si la grande majorité des agents fédéraux de l'immigration ont mené ces derniers mois leur traque aux sans-papiers le visage caché, ce commandant affichait lui fièrement son visage émacié, cheveux rasés sur le côté, devant les médias et les manifestants, qui dénonçaient la brutalité de ses méthodes.

N'hésitant pas à aller sur le terrain pour lancer lui-même une grenade lacrymogène sur des protestataires, Greg Bovino défendait les pratiques de ses agents, y compris après la mort de deux citoyens américains tués par balles dans la ville démocrate de Minneapolis.

Greg Bovino dirigeait une opération sur place le 7 janvier lorsqu'un agent a abattu mortellement Renee Good, une mère de famille âgée de 37 ans, dans sa voiture. Il a aussi soutenu mordicus les agents fédéraux qui ont tué Alex Pretti, un infirmier, alors qu'il était à terre.

C'est encore lui qui avait défendu le fait que des agents de la police de l'immigration aient arrêté un garçon de cinq ans alors qu'ils cherchaient à interpeller son père. "Nous sommes des experts dans la gestion des enfants", n'avait-il pas hésité à clamer.

L'an passé, Greg Bovino avait déjà dirigé plusieurs opérations très médiatisées, notamment à Los Angeles et Chicago, en recourant à ce qu'il appelle la tactique "agir et dégager": procéder à des arrestations rapides puis se retirer promptement avant l'arrivée de manifestants.

Ce descendant d'immigrés italiens qui a grandi dans l'Etat rural de Caroline du Nord, amateur de controverse, anime un compte X qui défend la politique du gouvernement républicain et n'hésite pas à s'en prendre aux élus démocrates qui critiquent ses méthodes.

Mais Greg Bovino avait perdu fin janvier son rôle clé dans le dispositif fédéral à Minneapolis après que la mort de Renee Good et Alex Pretti avait provoqué d'importantes manifestations dans la ville du Minnesota et une vive émotion à travers le pays.

Donald Trump
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