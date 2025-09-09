La FCC met fin à l'enquête d'EchoStar sur la 5G et les obligations en matière de spectre après les accords avec AT&T et SpaceX

(Pas de commentaire immédiat de la FCC, plus de détails dans la lettre aux paragraphes 4-5, 8, 11-12) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications des États-Unis mettra fin à son enquête sur les obligations d'EchoStar SATS.O en matière de développement de la 5G dans le pays, selon une lettre du président de l'agence publiée par l'entreprise mardi.

Cette décision fait suite à l'accord de 17 milliards de dollars conclu par EchoStar pour vendre des fréquences sans fil à SpaceX du milliardaire Elon Musk, et deux semaines après l'annonce d'une vente de fréquences de 23 milliards de dollars à AT&T T.N .

Le président de la FCC, Brendan Carr, a écrit dans une lettre au président d'EchoStar, Charles Ergen, lundi, qu' il avait demandé au personnel de l'agence de clore l'enquête et de conclure qu'EchoStar avait satisfait à ses obligations en matière de construction.

Carr a informé EchoStar en mai que la FCC enquêtait sur les obligations de conformité de la société pour fournir un service 5G aux États-Unis, remettant en question l'extension du buildout d'EchoStar et le service mobile par satellite.

Carr a déclaré dans sa lettre que "les obligations de développement de la FCC sont conçues pour garantir que les communautés rurales et urbaines de l'Amérique ont une chance équitable d'accéder à la connectivité de nouvelle génération"

M. Carr a également demandé au personnel de la FCC de confirmer les droits exclusifs d'EchoStar sur un bloc de fréquences clé pour l'utilisation au sol et par satellite.

M. Carr n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mardi.

EchoStar, cofondée par l'entrepreneur en télécommunications Ergen, a fait l'objet d'une enquête en raison de la lenteur du déploiement des services 5G.

SpaceX a également demandé à la FCC d'examiner les fréquences détenues par EchoStar, estimant que l'entreprise de télécommunications pourrait "stocker" des fréquences précieuses, qui ne sont pas utilisées pour fournir des services.

Les transactions avec AT&T et SpaceX doivent encore être approuvées par la FCC.

En juin, le président Donald Trump a incité la société mère de Dish TV, EchoStar, et Carr à conclure un accord à l'amiable sur le sort des licences de spectre sans fil de l'entreprise.

Le fournisseur américain de télévision par satellite DirecTV a mis fin l'année dernière à son accord d'acquisition des activités de télévision par satellite d'EchoStar, qui comprend son rival Dish TV, à la suite de l'échec d'une offre d'échange de dettes.