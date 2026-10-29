La FCC ignore si les chaînes de télévision américaines ont diffusé de faux sondages

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(Entièrement révisé, avec des précisions, des informations contextuelles et des commentaires du commissaire démocrate)

par David Shepardson

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC), Brendan Carr, a déclaré jeudi que les chaînes de télévision devaient faire preuve de "diligence raisonnable" avant de diffuser des sondages susceptibles d’avoir été falsifiés, mais il n’a cité aucune émission spécifique suscitant des inquiétudes.

Au début du mois, M. Carr avait averti les diffuseurs qu’ils risquaient d’enfreindre leurs obligations réglementaires en diffusant des "sondages entièrement faux et des sondages visant à dissuader les électeurs" à l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre.

Le président Donald Trump, dont la cote de popularité a chuté à son plus bas niveau historique et dont le Parti républicain est en retard dans les sondages à l’approche des élections de mi-mandat, a fait pression sur M. Carr pour qu’il sévisse contre les chaînes de télévision et les journalistes américains. Anna Gomez, commissaire démocrate à la FCC, a déclaré que cette campagne visant à semer le doute sur les sondages constituait une tentative de l’administration d’amener les chaînes d’information télévisées à s’autocensurer.

Jeudi, M. Carr a précisé qu’il ne cherchait pas à sanctionner les diffuseurs pour avoir diffusé des résultats de sondages défavorables à un homme politique en particulier , mais il a cité des cas récents, notamment celui de Wedgewood Polling, qui a admis avoir falsifié des sondages.

"Compte tenu de cette vague de sondages entièrement falsifiés, nous pensons qu’il est important que les diffuseurs fassent preuve de diligence", a déclaré Carr. Il a précisé qu’il ne cherchait pas à porter atteinte à "la couverture de bonne foi des sondages existants".

M. Carr a déclaré ne pas avoir connaissance de cas précis de diffuseurs ayant diffusé de faux sondages. Il a ajouté que les personnes ayant des raisons de craindre que des chaînes aient diffusé des sondages fabriqués de toutes pièces devraient se manifester.

Trump a rejeté à plusieurs reprises les sondages et enquêtes indiquant que les démocrates devançaient largement les républicains dans les élections législatives de mi-mandat. Le président a demandé à Carr de sanctionner des journalistes, notamment Kristen Welker de NBC, mais Carr ne l’a pas fait.

"Je pense que ce sont de faux sondages. Les sondages ont leur importance, mais beaucoup d’entre eux sont truqués", a déclaré Trump la semaine dernière.

Mme Gomez, seule démocrate au sein de cette commission composée de trois membres, a déclaré que les chaînes ne pouvaient pas être sanctionnées pour avoir diffusé des informations sur des sondages en vertu des règles de l’agence régissant la déformation des informations ou les canulars. Mme Gomez a laissé entendre qu’il s’agissait d’un "moyen d’effrayer les chaînes pour qu’elles s’autocensurent".

En avril, M. Carr a ordonné un réexamen anticipé sans précédent des licences des huit chaînes de télévision ABC appartenant à la société Disney DIS.N . Un recours judiciaire est en cours et M. Carr a réaffirmé jeudi qu’il n’avait pris aucune décision quant à l’éventuelle révocation de ces licences.