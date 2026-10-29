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La FCC estime que les chaînes de télévision devraient faire preuve de “diligence raisonnable” avant de diffuser les résultats des sondages
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 17:57

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré jeudi que les chaînes de télévision devaient faire preuve de “diligence raisonnable” avant de diffuser des sondages susceptibles d’avoir été falsifiés, sans toutefois citer d’émissions spécifiques suscitant des inquiétudes.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré jeudi qu'il ne cherchait pas à sanctionner les chaînes de télévision pour avoir diffusé des résultats de sondages défavorables à un homme politique en particulier, et a ajouté qu'il ne savait pas si des chaînes avaient diffusé des sondages falsifiés avant l'élection du 3 novembre. “Compte tenu de cette vague de sondages entièrement faux, nous pensons qu'il est important que les chaînes fassent preuve de diligence”, a déclaré M. Carr.

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