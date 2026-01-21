La FCC déclare que les talk-shows américains de fin de soirée et de journée doivent accorder un temps égal aux entretiens avec les candidats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions de la FCC et l'absence de commentaires immédiats des réseaux aux paragraphes 3 à 6) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré mercredi que les interviews de candidats politiques dans le cadre d'émissions télévisées de fin de soirée ou de jour ne semblaient pas pouvoir bénéficier de l'exemption des règles d'"égalité de temps de parole" pour les candidats politiques rivaux.

En 2006, le Bureau des médias de la FCC a estimé que la partie interview de l'émission "The Tonight Show with Jay Leno" pouvait bénéficier de l'exemption d'égalité de temps de parole pour une discussion avec le gouverneur de Californie de l'époque, Arnold Schwarzenegger, ce que les chaînes ont considéré comme un précédent pour les interviews récentes de candidats politiques.

La FCC a déclaré mercredi que les chaînes ne devaient pas s'appuyer sur cette décision de 2006, ajoutant que l'agence "n'a reçu aucune preuve que la partie interview d'un programme de talk-show télévisé de fin de soirée ou de journée actuellement diffusé pourrait bénéficier" d'une exemption. La FCC a ajouté que tout programme ou station souhaitant obtenir l'assurance formelle que l'exigence d'égalité des chances ne s'applique pas devrait "déposer rapidement une demande de décision déclaratoire".

Le Bureau des médias de la FCC a déclaré dans ses directives de mercredi qu'il "encourage toutes les chaînes de télévision à s'assurer qu'elles déposent toutes les demandes appropriées en matière d'égalité des chances".

Les grands réseaux n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Peu après avoir été désigné président par le président Donald Trump, le président de la FCC, Brendan Carr, a rétabli une plainte contre NBC, propriété de Comcast, pour avoir permis à Kamala Harris, alors vice-présidente, de participer à l'émission Saturday Night Live juste avant l'élection.