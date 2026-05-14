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La FCC approuve l'acquisition de fréquences par Verizon pour un montant d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications (FCC) a annoncé jeudi avoir approuvé l'accord de Verizon VZ.N d'un milliard de dollars, prévu pour 2024, visant à acquérir certains actifs de spectre auprès d'U.S. Cellular afin d'étendre la capacité et la couverture de son réseau.

L'année dernière, après que T-Mobile TMUS.O eut acquis la majeure partie des activités de téléphonie mobile d'U.S. Cellular ainsi que 30 % de son spectre radio dans le cadre d'une transaction de 4,4 milliards de dollars, le reste de la société a changé de nom pour devenir Array Digital Infrastructure.

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