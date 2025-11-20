La FCC américaine vote en faveur de la mise aux enchères du spectre radioélectrique, évitant ainsi l'impasse dans le secteur de l'aviation

par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) a voté jeudi par 3 voix contre 0 en faveur de la mise aux enchères d'un spectre de fréquences sans fil essentiel pour les technologies de pointe, dans le but d'éviter une nouvelle confrontation entre les compagnies aériennes et les entreprises de télécommunications.

La FCC a déclaré qu'elle examinait la possibilité d'utiliser une partie du produit de la vente aux enchères de la bande C pour aider les compagnies aériennes à remplacer les radioaltimètres qui pourraient subir des interférences en vol en raison de l'utilisation du spectre. En 2022, la crainte que le service 5G n'interfère avec les altimètres des avions, qui fournissent des données sur la hauteur de l'avion par rapport au sol et sont essentiels pour les atterrissages par mauvais temps, a entraîné de brèves perturbations dans certains aéroports américains, les transporteurs internationaux ayant annulé certains vols. Le problème a été résolu après la conclusion d'un accord volontaire entre Verizon, AT&T et les principaux transporteurs aériens , mais d'autres maux de tête sont apparus lorsque les transporteurs aériens se sont efforcés de moderniser les altimètres.

La Federal Aviation Administration prévoit d'adopter des règles fixant de nouvelles normes pour les radioaltimètres avant la vente aux enchères, a indiqué la FCC.

La FCC a perdu pendant deux ans le pouvoir de mettre aux enchères le spectre des communications sans fil à la suite d'une impasse sur le spectre des communications sans fil du Pentagone. La législation adoptée cet été exige que la FCC mette aux enchères au moins 100 mégahertz dans la bande C supérieure d'ici à juillet 2027.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que la nouvelle vente aux enchères permettra aux innovations émergentes de la 5G et de la 6G de la prochaine génération, ainsi qu'aux services à large bande abordables de progresser.

M. Carr a déclaré qu'il était important d'éviter un conflit avec les compagnies aériennes en "achevant une mise à niveau générationnelle des radioaltimètres grâce à de nouvelles normes qui sont entièrement résilientes aux services 5G pour les années à venir".