La FCC américaine renforce la réglementation relative aux câbles de communication sous-marins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du président; plus de détails aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) a voté jeudi en faveur d’un renforcement de la surveillance des câbles de communication sous-marins qui acheminent 99% du trafic Internet international, en proposant des règles qui rendront plus difficile la fourniture d’équipements par les entreprises chinoises et permettront d’accélérer les procédures d’autorisation pour les entreprises technologiques américaines de confiance.

La FCC a indiqué qu’elle prévoyait d’exiger pour la première fois des licences pour les opérateurs d’équipements terminaux de lignes sous-marines, qui remplissent la fonction la plus critique d’un système de câbles sous-marins en assurant la connexion aux installations terrestres américaines.

Des entreprises américaines telles que Meta META.O (société mère de Facebook) et Google, filiale d’Alphabet

GOOGL.O , bénéficieront de cette procédure qui leur permettra d’obtenir plus rapidement l’autorisation d’exploiter des systèmes de câbles sous-marins supplémentaires afin de gérer le trafic Internet croissant.

“Nous exonérons a priori les demandes relatives aux câbles des examens approfondis et chronophages, mais uniquement si les demandeurs peuvent certifier qu’ils respectent des normes de sécurité rigoureuses et acceptent une surveillance et un contrôle continus”, a déclaré Brendan Carr, président de la FCC. “Le message est simple: adoptez des normes de sécurité nationale strictes, et bénéficiez d’une procédure accélérée pour l’approbation de votre demande.”

Cette procédure accélérée exige des entreprises exploitant des câbles qu’elles se prémunissent contre l’espionnage et d’autres incidents de sécurité, et qu’elles contrôlent rigoureusement le respect des règles en matière de sécurité nationale et de sécurité des données. Les opérateurs devraient également s’engager à ne pas utiliser d’équipements étrangers susceptibles de présenter des risques pour la sécurité.

Face à l’essor du secteur des câbles Internet sous-marins, la FCC a interdit l’année dernière l’utilisation, dans les installations de câbles sous-marins, d’équipements ou de services provenant d’entreprises qu’elle a jugées et répertoriées comme représentant une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Parmi les entreprises visées figuraient Huawei, ZTE

000063.SZ , China Telecom et China Mobile 600941.SS , mais les nouvelles règles devraient étendre cette interdiction à l’utilisation, dans les systèmes de câbles sous-marins américains, d’équipements provenant de Chine ou de tout autre pays considéré comme un adversaire étranger.

Depuis plus d’un an, les responsables américains expriment leurs inquiétudes concernant le réseau de plus de 400 câbles sous-marins qui acheminent la quasi-totalité du trafic Internet international, arguant de menaces émanant de la Chine et de la Russie.

En 2021, le ministère de la Justice avait déclaré que des accords de sécurité nationale concernant les câbles sous-marins avec Google et Meta étaient nécessaires, compte tenu des “efforts soutenus de la Chine pour acquérir les données personnelles sensibles de millions de citoyens américains”.

Au début du mois, la Chine a déclaré que les États-Unis devaient traiter les entreprises chinoises de manière équitable.

“La Chine est profondément mécontente et s’oppose fermement à cela”, a déclaré le ministère du Commerce dans un communiqué publié en juin , en réaction à l’inscription des entreprises chinoises sur cette liste. “La Chine exhorte les États-Unis à mettre immédiatement fin à leurs pratiques erronées, à retirer sans délai les mesures concernées et à revenir sur la bonne voie pour construire une relation sino-américaine constructive, stratégique et stable.”

L’ambassade de Chine n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.