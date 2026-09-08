La FCC américaine propose d'ouvrir davantage de bandes de fréquences aux services sans fil spatiaux

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(Apporte des précisions supplémentaires sur la proposition aux paragraphes 3 à 7)

par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) a annoncé mardi qu'elle s'apprêtait à ouvrir davantage de fréquences radio pour les services haut débit par satellite.

La FCC a indiqué que son projet de décision, qui sera soumis au vote le 30 septembre , ouvrirait plus de 1 000 mégahertz dans les bandes de 12 GHz et 42 GHz pour le haut débit par satellite à destination des foyers, la connectivité à bord des avions et des navires, ainsi que pour les fonctions de routage du trafic dans les réseaux terrestres de satellites.

La FCC prévoit également de présenter une proposition visant à moderniser sa réglementation relative à la technologie à bande ultra-large afin de faciliter les applications industrielles, les technologies automobiles et le suivi des colis. Parmi les autres systèmes concernés figurent les serrures de porte, les télécommandes et les systèmes d’imagerie capable de traverser les sols et les murs, qui contribuent à la sécurité publique et aux opérations de sauvetage.

La commission cherche à mettre en place des réformes en matière d’autorisations visant à accélérer le déploiement d’une infrastructure Internet moderne qui, selon elle, stimulera les communications spatiales.

Ces changements "feront non seulement la différence ici sur Terre, mais aussi dans le ciel", a déclaré Brendan Carr, président de la FCC.

Une capacité supplémentaire pour les liaisons intersatellitaires renforcera la résilience, garantira une meilleure connectivité aux navires, aux avions et aux véhicules, et débouchera sur de nouvelles innovations industrielles et commerciales dans l’espace, a ajouté M. Carr.

En avril, la FCC a voté en faveur d’un assouplissement des limites de puissance relatives à l’utilisation du spectre satellitaire, donnant ainsi un coup de fouet aux services haut débit spatiaux tels que Starlink, le projet " SPCX.O " de SpaceX. Cette mesure permettra une utilisation plus importante et plus intensive du spectre sans fil pour les activités spatiales, ce qui pourrait générer 2 milliards de dollars de retombées économiques grâce à l’augmentation de l’utilisation du haut débit.