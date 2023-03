La FCA observe des ratés dans la transparence des indices ESG

(NEWSManagers.com) - La Financial Conduct Authority (FCA) vient de demander aux administrateurs des indices ESG d’améliorer la qualité de la publication d’informations extra-financières de leurs indices. Le gendarme financier britannique a envoyé une lettre aux administrateurs pointant le manque de détails sur les facteurs ESG pris en compte dans les méthodologies des indices.La FCA a également signalé d’autres problèmes liés à l’administration des indices ESG dont la mise en œuvre incomplète des obligations de publication d’informations sur les critères ESG. Il s’agit également d’une mauvaise mise en œuvre des méthodologies des indices de références ESG, par exemple, en utilisant des données et des notations obsolètes ou encore un manque d’application des critères d’exclusion ESG. Selon le régulateur, les administrateurs ne rendent pas forcément accessibles les méthodologies sous-jacentes relatives aux données ESG et aux notations utilisées dans les indices de référence ou alors ne les présentent pas bien aux clients qui les utilisent, explique le régulateur.En conclusion, la FCA enjoint les administrateurs des indices ESG à résoudre ces problèmes. Elle attendra des administrateurs d’indices ESG qu’ils soient en mesure d’expliquer les stratégies mises en place pour contourner ces difficultés.Par ailleurs, la FCA a dévoilé qu’elle travaillait avec le gouvernement britannique sur la réglementation des notations ESG. Le régulateur ouvrira bientôt une consultation publique sur l’extension de son périmètre pour inclure des fournisseurs des notations ESG. La FCA appelle au développement d’un code de bonne conduite volontaire pour les fournisseurs de données ESG et des agences de notation ESG.