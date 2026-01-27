Accusé d’avoir trop utilisé ChatGPT, un ancien coach de l'AS Monaco s’insurge

L’IA, cet ami qui ne vous vaut pas que du bien. Passé par la sélection espagnole et l’AS Monaco, Robert Moreno est accusé d’avoir utilisé à outrance Chat GPT lors de son expérience au sein d’un club russe. L’entraîneur espagnol de 48 ans est la cible d’accusions de la part d’Andrei Orlov, ancien directeur général du club FK Sotchi.

Le dirigeant reproche à Moreno d’avoir utilisé ChatGPT pour des compositions d’équipe, l’organisation des stages, des séances d’entraînement ou encore les transferts. Deux exemples sont cités : la planification loupée d’un déplacement pour un voyage à Khabarovsk, qui aurait privé les joueurs de sommeil pendant … 28 heures. Ou encore l e recrutement de l’attaquant kazakh Artur Shushenachev qui s’est avéré être un flop. « Pour Moreno, ChatGPT est devenu l’un de ses principaux outils de travail » , avance Andrei Orlov.…

CM pour SOFOOT.com