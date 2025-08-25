La famille Pinault (Kering) réfléchit à ses options pour Puma d'après Bloomberg, Puma s'envole en Bourse

(Actualisé tout du long avec détails, contexte, cours à jour)

La holding contrôlée par la famille Pinault, Artemis, réfléchit à ses options concernant Puma

PUMG.DE , d'après un article de Bloomberg publié lundi, provoquant une envolée en Bourse de la marque allemande d'articles de sport.

Contacté par Reuters, un porte-parole d'Artemis n'a pas souhaité faire de commentaires. Puma n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire.

L'action Puma, qui a perdu environ 50% de sa valeur depuis le début de l'année, s'envolait de plus de 18,5% vers 14h20 GMT.

Le titre du groupe de luxe français Kering, dont la famille Pinault est la première actionnaire via Artemis, gagnait quant à lui 1,4%.

Citant des sources anonymes, Bloomberg a affirmé que les Pinault travaillaient avec des conseillers pour évaluer les options possibles concernant sa participation dans Puma, et avait contacté de potentiels acheteurs.

Artemis, qui détient aussi des participations dans le luxe, l'art et l'industrie du divertissement, fait l'objet d'une attention accrue de la part des investisseurs après que Reuters a rapporté en mai qu'elle avait accumulée une importante dette en cherchant à se diversifier.

La holding a affirmé le mois dernier à Reuters qu'elle n'avait "

aucun problème de liquidités

" lié à la baisse des dividendes de Kering et d'autres actifs, dont Puma.

Artemis a pris une participation dans Puma après une réorganisation du portefeuille de Kering en 2018, quand la maison-mère de la marque Gucci, qui contrôlait alors aussi l'équipementier allemand, s'est recentrée uniquement sur le luxe.

(Preetika Parashuraman à Bangalore, Tassilo Hummel à Paris et Christina Amann à Berlin; version française Florence Loève; édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)