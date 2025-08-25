La famille Pinault (Kering) réfléchit à ses options pour Puma-Bloomberg

La famille Pinault, propriétaire notamment du groupe de luxe français Kering PRTP.PA , réfléchit à ses options au sujet de la marque allemande d'équipements de sport Puma PUMG.DE , rapporte lundi Bloomberg News.

La famille Pinault détient déjà environ 29,3% de Puma via la holding Artemis SAS, selon les données LSEG.

L'action Puma s'envolait de plus de 16% vers 13h50 GMT tandis que le titre Kering gagnait 1,3%.

Contacté par Reuters, un porte-parole d'Artemis n'a pas souhaité faire de commentaires. Puma n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire.

