La famille Konckier (Bogart) rachète l'allemand Stadtparfümerie Pieper
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 18:14
Dès les prochaines semaines, Groupe Bogart distribuera ses produits dans le réseau Parfümerie Pieper qui pourrait devenir rapidement, et sous réserve de la réalisation définitive de l'opération, un partenaire privilégié à forte valeur ajoutée pour la division Bogart Fragrances & Cosmetics de ce groupe.
Il tiendra le marché informé de la réalisation définitive de l'opération.
Fondée en 1931, Stadtparfümerie Pieper est une entreprise familiale reconnue, disposant d'un réseau de 110 magasins et membre du groupement Beauty Alliance.
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