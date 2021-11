La famille Bouygues a acheté des actions pour 8 millions d'euros

Martin Bouygues, président de la société éponyme, et son frère Olivier Bouygues. (© Bouygues)

Le holding familial SCDM, contrôlé par Martin et Olivier Bouygues, a acquis plus de 248.000 titres sur le marché. L'objectif des analystes est à 39,77 euros.

Le holding familial, SCDM, a acheté 200.000 actions le 17 novembre 2021 à 32,33 euros l'unité, 28.163 titres le 18 novembre à 31,92 euros et 20.000 le 19 novembre à 30,69 euros, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers. Soit un montant global proche de 8 millions d'euros.

Pascal Grangé, directeur général délégué et directeur financier, a fait de même le 19 novembre pour 1.000 actions à 32,03 euros pièce, tout comme le secrétaire général, Arnauld van Eeckhout, pour 2.397 titres le 22 novembre à 30,97 euros.

L'administrateur Benoit Maes a lui aussi acquis 500 actions le 22 novembre à 31,04 euros.

Le holding familial, contrôlé par Martin et Olivier Bouygues, avait déjà acquis en mai et juin derniers 3,28 millions de titres sur le marché et, avant cela, 1,5 million en février et mars de cette année.

Au 31 décembre 2020, la SCDM détenait 22,4% des actions (21,2% un an plus tôt) et 29,5% des droits de vote (29,2% fin 2019), devant les salariés à 20,3% du capital (19,3% un an plus tôt) et 27,4% des DDV (25,6% fin 2019).

A cette date, les actionnaires étrangers possédaient 35,2% du capital (36,5% fin 2019) et 26% des droits de vote (27,2% fin 2019), les actionnaires français détenaient 22,1% des actions (23% un an plus tôt) et 17,1% des DDV (18%).

Les analystes sont positifs sur la valeur

Le titre obtient un rating