La famille Arnault se renforce dans LVMH pour franchir le seuil des 50%
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 12:30
A cette date, le groupe familial emmené par Bernard Arnault contrôlait quelque 248,87 millions d'actions, représentant 50,01% du capital, et 491,22 millions de droits de vote, soit 65,94% des droits de vote.
Cette participation est actuellement ventilée entre la holding Christian Dior, avec 42,2% du capital, la Financière Agache (6,7%), la famille Arnault de manière directe (0,57%) et la société Agache (6,73%).
Au dernier pointage, qui datait du rapport semestriel au 30 juin 2025, la famille Arnault détenait 49,44% du capital et 65,76% des droits de vote du géant du luxe.
Ce renforcement du contrôle de la famille Arnault sur le groupe aux 70 marques, dont Louis Vuitton, Bulgari ou Moët & Chandon, intervient alors que le cours de Bourse de LVMH a chuté de plus de 38% depuis le plus haut historique atteint par l'action au-delà de 900 euros en avril 2023.
L'opération, attendue depuis longtemps par le marché, était accueillie sans émotion mercredi matin à la Bourse de Paris, où l'action LVMH cédait près de 1,2% dans un indice CAC 40 en hausse de 0,3%, tandis que le titre Christian Dior perdait autour de 1%.
Aux niveaux de cours actuels, la participation de la famille Arnault au sein du groupe LVMH, qui reste parmi les trois plus grosses capitalisations boursières européennes (derrière ASML et Roche) avec une valorisation de 276 milliards d'euros, est estimée autour de 138 milliards d'euros.
