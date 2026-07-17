La faiblesse des actions du secteur des semi-conducteurs suscite des inquiétudes quant à la solidité de la reprise liée à l'IA et aux opérations à effet de levier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture, ajout de citations et de détails sur l'effet de levier et les options)

* Les valeurs technologiques mondiales connaissent un début de mois de juillet difficile après une forte remontée

* L'indice américain des semi-conducteurs de Philadelphie recule de près de 20 % par rapport à son record de juin

* Le modèle chinois « Moonshot AI » renforce les doutes quant au retour sur investissement des dépenses américaines en matière d’IA

* Alphabet, Tesla et Intel doivent publier leurs résultats la semaine prochaine

* Le marché des options affiche une activité d'achat sur repli

par Johann M Cherian et Saqib Iqbal Ahmed

Une vague de ventes massives touchant les principaux gagnants de la récente reprise boursière, notamment les valeurs de semi-conducteurs en forte hausse, suscite de nouvelles inquiétudes quant à la pérennité de la flambée liée à l’IA et à la question de savoir si les investisseurs ne se sont pas trop exposés.

La nervosité sur les valeurs des semi-conducteurs s’est fait sentir de Séoul à l’Europe, les investisseurs se détournant des titres exposés à l’IA et des valeurs dites « momentum » qui avaient alimenté les rendements des portefeuilles pendant une grande partie de l’année.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé d’environ 9 % cette semaine, s’acheminant vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus d’un an. L’indice a perdu près de 20 % par rapport à son plus haut historique atteint fin juin, une évolution qui indiquerait qu’il se trouve désormais en marché baissier.

« Ce recul reflète des prises de bénéfices et une attention croissante portée à la viabilité des dépenses d’investissement dans l’IA », a déclaré Toni Meadows, responsable des investissements chez BRI Wealth Management. « Les valorisations des actions du secteur des semi-conducteurs tablaient sur une demande quasi parfaite, alors qu’il s’agit d’un secteur historiquement cyclique; les titres étaient donc voués à devenir vulnérables à un moment donné au cours de cette hausse fulgurante. »

L’indice des puces électroniques affiche tout de même une hausse de plus de 60 % depuis le début de l’année.

UNE START-UP CHINOISE SE CONCENTRE SUR LES DÉPENSES EN IA

Les analystes ont mis en avant plusieurs raisons expliquant ce brusque revirement de tendance ce mois-ci. La start-up chinoise spécialisée dans l’IA Moonshot a dévoilé Kimi K3, un modèle de 2 800 milliards de paramètres qu’elle présente comme le plus grand système d’IA à poids ouvert au monde, ce qui a ravivé l’attention des investisseurs sur le rythme des rendements potentiels des investissements massifs dans l’IA réalisés par les entreprises technologiques américaines. Un rapport publié jeudi suggère que Google d’Alphabet GOOGL.O accuse plusieurs mois de retard sur la sortie de Gemini 3.5 Pro, son modèle d’IA phare le plus puissant.

Les traders ont connu un début de mois de juillet marqué par la volatilité: l’indice sud-coréen KOSPI s’est retrouvé en marché baissier la semaine dernière, bien qu’il ait progressé de près de 62 % depuis le début de l’année; le Nikkei japonais est entré en phase de correction vendredi; et le secteur technologique européen figure parmi les plus grands perdants de cette semaine, après avoir enregistré en juin sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2001.

Après avoir surperformé l’indice de référence S&P 500 .SPX dans un rapport de plus de deux pour un cette année, l’indice S&P 500 Momentum .SP500MUP , qui suit les valeurs du S&P 500 affichant des performances solides et constantes, a reculé de 10 % en juillet, contre une baisse de 0,8 % pour l’ensemble du marché. Cette évolution s’est produite malgré les prévisions optimistes du plus grand fabricant mondial de puces, le taïwanais TSMC 2330.TW , et du fabricant européen d’équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS .

Certains fonds négociés en bourse (ETF) spécialisés dans les semi-conducteurs ont enregistré des baisses encore plus marquées. Vendredi matin, l’ETF Direxion Daily Semiconductor Bull 3X SOXL.P avait chuté de 57 % par rapport à son pic de fin juin, même s’il affichait toujours une hausse de plus de 200 % sur l’année.

INQUIÉTUDES LIÉES À L'EFFET DE LEVIER

La faiblesse du secteur a suscité des inquiétudes quant à un éventuel surendettement ou à un niveau d’endettement excessif chez les investisseurs.

Tony Pasquariello, responsable de la couverture des fonds spéculatifs chez Goldman Sachs, a indiqué dans une note adressée à ses clients que l’effet de levier s’était accru sur l’ensemble du marché, comme en témoignent notamment la hausse des marges des particuliers, les actifs sous gestion des ETF à effet de levier et le volume des options à court terme. Les grands fonds spéculatifs, qui recourent généralement à l’endettement pour tirer parti des fluctuations importantes des marchés et booster leurs rendements, ont réduit ces dernières semaines leur exposition aux principaux acteurs des infrastructures d’IA , selon des dirigeants de banques travaillant avec ces fonds.

« Les investisseurs se sont largement surendettés sur ces titres », a déclaré Walter Todd, directeur des investissements chez Greenwood Capital, en Caroline du Sud. « Beaucoup de gens ont eu l’impression, ces deux derniers mois, que ces actions ne pouvaient que monter. Et s’ils ont emprunté de l’argent pour acheter ces positions, alors ils (pourraient être) contraints de les céder. »

Les traders d’options semblaient davantage enclins à acheter sur les baisses et à se tourner vers des segments moins surchargés du marché qu’à se retirer complètement des actions.

« Les investisseurs ont généralement procédé à des rééquilibrages plutôt qu’à une réduction généralisée de leur exposition au risque », a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie en produits dérivés chez Susquehanna Financial Group, soulignant que cette activité s’inscrivait dans la lignée des tendances observées ces deux dernières semaines.

DUREMENT TOUCHÉ

Vendredi, l’action Nvidia NVDA.O a reculé de 1,6 %, tandis que celle d’Advanced Micro Devices AMD.O a chuté de 3,2 % et celle d’Applied Materials AMAT.O de 4,8 %. Les valeurs phares du secteur des puces mémoire, Micron MU.O et SanDisk SNDK.O , ont effacé leurs pertes initiales pour terminer en légère hausse. SpaceX SPCX.O a chuté de 4,6 %, l’annulation de dernière minute du 13e vol d’essai de Starship ayant accentué la pression après que le titre est passé cette semaine sous le prix d’introduction en bourse de 135 dollars. Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O

000660.KS ont brièvement chuté sous leur prix d’introduction, avant de se redresser pour clôturer en hausse de 2 %.

L'attention se porte désormais sur les résultats financiers de deux des « Magnificent Seven » de Wall Street. Alphabet

GOOGL.O et Tesla TSLA.O doivent publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine, tout comme le fabricant de semi-conducteurs Intel INTC.O .