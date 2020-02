Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La facture énergétique des Britanniques allégée à partir d'avril Reuters • 07/02/2020 à 10:31









LONDRES, 7 février (Reuters) - La facture énergétique d'environ 15 millions de ménages en Grande Bretagne devrait baisser à compter du 1er avril, le régulateur de l'énergie Ofgem ayant demandé aux fournisseurs de réduire leur prix en moyenne de 1,4%. Le plafonnement des prix de l'électricité et du gaz est entré en vigueur en janvier 2019 en Grande-Bretagne sous le gouvernement de Theresa May, qui s'en était pris aux tarifs pratiqués par les groupes énergétiques. L'Ofgem a justifié l'allègement de la facture des ménages par une réduction des prix de l'énergie entre août 2019 et janvier 2020. Le régulateur estime que le plafond a permis aux ménages d'économiser environ un milliard de livres en 2019. Le marché britannique de l'énergie est dominé par six grands groupes, les britanniques British Gas (groupe Centrica CNA.L ) Ovo Energy qui a racheté SSE SSE.L , Scottish Power (qui appartient à l'espagnol Iberdrola IBE.MC ), Npower (filiale de l'allemand Innogy), l'allemand E.On EONGn.DE et le français EDF Energy EDF.PA . <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ What costs make up a British duel fuel energy bill? https://tmsnrt.rs/2TDnSKs ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Susanna Twidale à Londres et Muvija M à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.78% CENTRICA LSE -0.14% SSE LSE +0.42% E.ON XETRA -0.52% IBERDROLA Sibe +0.14%